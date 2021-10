La vittoria della Gas Sales contro la Lube in primo piano questa sera a Volley Piacenza

L’emozionante vittoria esterna contro una “grande” come Civitanova: non potrà che partire da qui la puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle 21.00 su Telelibertà e in diretta streaming sul sito Liberta.it. Il programma farà il punto della situazione della stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nel campionato di Superlega, e sarà dunque l’occasione per celebrare il successo per 3-2 che i ragazzi di coach Bernardi hanno colto domenica scorsa sul campo della Lube Civitanova, una delle favorite per la vittoria finale.

A condurre la puntata sarà il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, sempre accompagnato in collegamento video dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Ospiti nello studio di Telelibertà saranno due dei protagonisti della squadra, il libero Leonardo Scanferla e lo schiacciatore Oleg Antonov, insieme al direttore generale Hristo Zlatanov. Come di consueto immagini, grafiche e interviste arricchiranno la puntata per affrontare anche il prossimo turno di Superlega, che la Gas Sales giocherà il 30 ottobre contro Power Volley Milano. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.