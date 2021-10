Finale di stagione super per l’Atletica Piacenza. Elia Rebecchi da record

Con la stagione agonistica ormai alle sue battute conclusive, l’Atletica Piacenza sta sparando le sue ultime cartucce negli ultimi appuntamenti previsti dal calendario gare.

Grande prestazione per la staffetta 4×100 Cadette composta da Veronica Cino, Anna Pissarotti, Sofia Cefalotti e Chiara Sverzellati ai Campionati regionali di Staffette, tenutisi domenica 17 ottobre a Bologna.

Il quartetto ha saputo correre un ottimo giro di pista, concluso poi al secondo posto in 52”04, non troppo distanti dalle campionesse regionali della Self Montanari Gruzza di Reggio Emilia, che hanno vinto in 51”67. Brave anche le ragazze dell’altra staffetta 4×100 Cadette: Veronica Rapacioli, Ilaria Ricchetti, Sveva e Lisa Russo hanno corso la staffetta in 56”65.

Grande la soddisfazione del giovane tecnico Antonino Parrello, che sta lavorando in modo ottimale con le categorie giovanili. A Cremona, la stessa domenica, si è tenuta la mezza maratona. L’Atletica Piacenza era presente con Elia Rebecchi e Davide Donato.

Il primo, ottimo interprete delle medie e lunghe distanze, ha corso i 21 km con il record personale di 1h10’47. Questo primato è l’ultimo della lunga serie che Rebecchi ha inanellato in questa stagione: 32’35”76 sui 10000m, 15’09”46 sui 5000m e 8’52”34 sui 3000m sono i tre risultati migliori dell’anno per il mezzofondista biancorosso, a cui ra si aggiunge anche questa perla sulla mezza maratona. Molto Bene anche Davide Donato, secondo tra i piacentini e capace di 1h31’24”.