Duathlon La Primogenita, boom di iscritti: domenica si sfideranno 300 atleti

Boom di iscritti per il duathlon “La Primogenita”. Saranno ben 300 gli atleti che si sfideranno domenica all’ombra di Palazzo Farnese: partenza femminile alle 12.30, maschile alle 14 sulle distanze di 5 chilometri di corsa, 19 in bici e altri 2 chilometri e mezzo di corsa. La competizione torna dopo due anni di stop causa Covid. “Siamo molto soddisfatti, arrivati a quota 300, sta cominciando a diventare un classico e siamo molto contenti”, ha spiegato Stefano Bettini di Piacenza Triathlon Vittorino. Tra i partecipanti ci sarà anche Tania Molinari, la campionessa piacentina che ha vinto l’ultima edizione nel 2019: “Sono molto contenta di tornare, non ho particolari obiettivi perché ho deciso di partecipare due settimane e mezzo fa, è un anno che non gareggio. Cercherò di divertirmi e di onorare la gara di casa. Voglio ricordare il mio allenatore Alessandro Repetti che ci ha lasciato a inizio anno, so che sarà fiero di questa mia decisione e mi tiferà insieme ad Aaron, un altro ragazzo che ci ha lasciato qualche anno fa, speriamo di fare bene”.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO