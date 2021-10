Piace, 9 giocatori convocati con le Nazionali giovanili per gli stage di formazione

C’erano anche nove giocatori provenienti dal settore giovanile del Piacenza Calcio al primo stage di formazione delle Nazionali giovanili della nuova stagione che si è tenuto nei giorni scorsi allo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica (Rimini).

Il mister della rappresentativa ha chiamato per l’Under 17 Nicolò Piacentini e Matteo Ghilardotti. Tra i 2006 sono stati selezionati Lorenzo Gandolfi, Antonio Napoletano e Nicolò Mantegazza. Infine, per la squadra Under 15, hanno

preso parte al raduno il portiere Filippo Muzio, i centrocampisti Pietro Curti e Sebastiano Rossi, oltre all’attaccante Cristian Macchitella.