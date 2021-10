Oggi contro Torino si apre un trittico di fuoco per la Bakery Piacenza

Un trittico di fuoco con un primo atto che mette sul piatto anche il fattore-riscatto dopo una delle due beffe di questo avvio di campionato. In A2 (girone verde) la Bakery Basket Piacenza affronta oggi, domenica 24 ottobre, alle 18.00 la trasferta di Torino, dove sfiderà la temibile Reale Mutua nella quarta giornata di campionato. La squadra di coach Campanella è reduce dalla rocambolesca sconfitta contro Pistoia, che fa il paio con quella inaugurale contro l’Urania Milano, mentre in mezzo era arrivato il brillante successo contro Orzinuovi. Una formazione, quella biancorossa, che ha messo in campo un bel gioco, ma che finora, in termini pratici, ha raccolto meno di quanto seminato. Così sul parquet piemontese ci si riproverà, cercando di ripristinare la parità nel bilancio tra vittorie e sconfitte.

Dopo Torino, i biancorossi se la vedranno con Udine e Mantova, tutte squadre che sulla carta partono con i favori del pronostico.