Piace, è ora di riprendere a far punti: alle 14.30 i biancorossi sfidano la Giana Erminio

Scrollarsi di dosso il periodo negativo, riprendere a far punti e ritrovare quella grinta e cattiveria perdute. E’ questo il diktat in casa Piacenza Calcio, con i biancorossi che alle 14.30 di questo pomeriggio (24 ottobre) affrontano la Giana Erminio allo stadio Garilli.

Uno scontro diretto per la salvezza che la squadra di Scazzola dovrà assolutamente vincere per scacciare i malumori della piazza e soprattutto tornare a smuovere la propria classifica, che vede Codromaz e compagni fermi a quota 8 punti. I biancorossi sono scivolati al penultimo posto, dopo le ultime due sconfitte contro Pro Sesto e Sudtirol: un successo sarebbe dunque come la manna dal cielo. Non se la passano molto meglio gli avversari di giornata, appena un punto più su del Piace e reduci dalla sconfitta di Vercelli.

Mister Scazzola recupera capitan Cesarini e Simonetti è ormai in grado di partire titolare: non ci sarà Armini squalificato per una giornata. Marchi è invece uscito dolorante dal match contro il Sudtirol e le sue condizioni verranno valutate all’ultimo anche se non sembra nulla di grave. Per quanto riguarda la probabile formazione, Pratelli in porta, difesa a tre con Simonetti, Codromaz e Marchi, centrocampo con Giordano, Suljic, Bobb, Corbari e Parisi, in avanti la coppia Cesarini-Dubickas.

PROBABILI FORMAZIONI

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Simonetti, Codromaz, Marchi; Parisi, Suljic, Bobb, Corbari, Giordano; Cesarini, Dubickas. All. Scazzola.

Giana Erminio (3-5-2): Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magri; Perico, Acella, Ferrari, Cazzola, Vono; Tremolada, D’Ausilio. All. Brevi.

Arbitro: Matteo Canci di Carrara), primo e assistente Marco Pilleri e Francesco Piccichè