La crisi del Piace e la sconfitta del Fiorenzuola stasera alle 20.30 a Zona Calcio

La crisi ormai conclamata del Piacenza, incapace di superare la Giana Erminio al Garilli, e la sconfitta di misura del Fiorenzuola sul campo della Virtus Verona saranno protagoniste questa sera alle 20.30 di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Ospiti in studio allo Spazio Rotative Moreno Greco (viceallenatore del Piacenza calcio) e Riccardo Palmieri, centrocampista Fiorenzuola calcio.

Il Piacenza non è andato oltre uno scialbo 1-1 contro la formazione lombarda, con i biancorossi incapaci di gestire il vantaggio firmato Rabbi. Per i rossoneri, invece, altra buona prestazione in trasferta, ma l’effettività in zona gol dei veneti ha fatto la differenza.

Fiorenzuola che resta a 11 punti, due in più del Piace, che resta desolatamente al penultimo posto della classifica, ma che avrà un’occasione di rilancio nel recupero di mercoledì al Garilli, dove alle 20.30 sfiderà la Juventus Under 23.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti: ieri in campo le squadre dilettantistiche, dall’Eccellenza alla Terza. Immagini, gol, emozioni e commenti con i tanti ospiti allo Spazio Rotative.

È possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando opinioni e domande.

Le repliche di Zona Calcio vanno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.