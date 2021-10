Gas Sales Bluenergy, la presidente Curti: “Questa squadra ci fa già sognare”

Dopo una settimana di pausa torna il campionato di Superlega con un fitto programma: la terza e quarta giornata si consumeranno infatti nell’arco di pochissimi giorni. Sarà la Gas Sales Bluenergy ad aprire le danze della terza giornata: domani al Palabanca (ore 18.00) arriva Milano, squadra giovane e molto interessante.

“E’ stato – sottolinea la presidente biancorossa Elisabetta Curti – un avvio di stagione più che positivo e quello che maggiormente mi fa piacere è aver visto il gioco che la squadra esprime. Solitamente all’inizio speri nelle individualità e che tra loro trovino il giusto coordinamento, qui vedo già una squadra e di questo va dato merito al nostro tecnico. Possiamo migliorare ma la partenza è più che buona”.

Una settimana di sosta ed ora arrivano Milano e subito dopo Modena.

“Io spero che la squadra giochi tutte le partite sempre con la giusta concentrazione e grinta, ogni partita è di fatto una finale perché in questo campionato non c’è una squadra materasso, lasciare punti per strada diventa facile se non hai la giusta grinta e concentrazione. Milano sulla carta è ai nostri livelli, spero che la squadra in questo anticipo faccia davvero una bella partita per dare continuità al momento più che positivo. Parlando di abbonamenti stiamo per toccare quota 600: il mio obiettivo è arrivare a quota mille”.

