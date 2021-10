Piacenza Baseball, convocazione in Nazionale giovanile per D’Auria e Agosti

Il baseball azzurro programma il suo futuro e nel progetto coinvolge anche due speranze biancorosse. In questo weekend Joshua D’Auria e Mattia Agosti saranno a San Bonifacio (Verona), convocati ai raduni rispettivamente del Talent Team U14 e della Nazionale U12. L’appuntamento rientra nel calendario dei test programmati dagli staff delle rappresentative nazionali giovanili con lo scopo di tenere monitorati coloro che potrebbero vestire l’azzurro nelle più importanti manifestazioni internazionali del 2022. E’ tra l’altro di questi giorni la candidatura italiana ad ospitare l’anno prossimo l’Europeo U12 con l’Italia che difenderebbe in casa il titolo conquistato quest’estate in Belgio. La convocazione di Joshua e Mattia è stata accolta con enorme soddisfazione nell’ambiente biancorosso e concorre a chiudere con ottime prospettive un’annata già ricca di soddisfazioni.

