Trasferta in casa della Pro Vercelli per il Piace: capitan Cesarini in dubbio

Non conosce sosta e prosegue a ritmi di una partita ogni tre giorni in questo periodo la stagione del Piacenza Calcio, che oggi pomeriggio (31 ottobre) andrà a fare visita alla Pro Vercelli per la dodicesima giornata di campionato.

Fischio d’inizio alle ore 14.30, una gara che i ragazzi di Scazzola affronteranno dopo la buona prestazione di mercoledì vista contro la Juve Under 23, ma l’appuntamento con la vittoria manca da oltre un mese e occorre fare punti per uscire dalla zona calda della classifica. C’è però un problema alla vigilia del match per mister Scazzola: capitan Alessandro Cesarini ha accusato un affaticamento dopo le ultime due gare giocate contro Giana Erminio e Juve Under 23, ed è in dubbio per la gara di quest’oggi. I dubbi sul suo impiego verranno sciolti solamente all’ultimo, per il resto il gruppo ha dato buone risposte sul campo e in allenamento al tecnico biancorosso.

Tra i convocati non ci sarà il nuovo acquisto Filip Raicevic, il giocatore è atteso al più presto nell’ambiente biancorosso, ma devono essere ultimati tutti i dettagli per poterlo vedere tra gli arruolabili. Scazzola avrà dunque a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per Stucchi e Spini. Come detto, il dubbio più grande è legato all’utilizzo dal primo minuto di Cesarini. Il capitano è ovviamente un elemento imprescindibile per la squadra, vista la qualità che può dare al gioco del Piacenza, se starà bene avrà il posto da titolare, in caso contrario è pronto Dubickas per fare reparto avanzato insieme a Simone Rabbi.

PROBABILI FORMAZIONI

Piacenza Calcio (3-5-2): Pratelli; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Suljic, Marino, Corbari, Gonzi; Dubickas, Rabbi.

A disposizione: Libertazzi, Nava, Tafa, Angileri, Lamesta, Cesarini, Burgio, Bobb, Giordano, De Grazia, Simonetti, Gissi. All. Scazzola.

Pro Vercelli (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Iezzi; Clemente, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Gatto; Bunino, Comi. A disposizione: Rendic, Carosso, Della Morte, Sangiorgi, Vitale, Crialese, Rizzo, Erradi, Silenzi. All. Scienza.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri