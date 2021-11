Piace in campo domani con il Modena. Scazzola: “Diamo spazio a chi ha giocato meno”

Il bel successo sulla Pro Vercelli è stato un autentico toccasana in casa biancorossa, con il Piacenza che sicuramente si avvicina alla sfida di domani contro il Modena con una buona dose di entusiasmo in più. Alle 15.00 la squadra di Scazzola scenderà in campo al Braglia per gli ottavi di finale di Coppa Italia: si tratta di una gara secca, il vincitore staccherà il pass per i quarti. Con il nuovo acquisto Raicevic non ancora a disposizione (l’attaccante potrebbe essere in panchina domenica prossima contro il Renate), il tecnico biancorosso opterà per un ampio turnover, mandando in campo chi ha trovato meno spazio in questo avvio di stagione.