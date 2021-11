La Gas Sales Bluenergy sfida Modena al PalaPanini per continuare a stupire

La Superlega torna in campo alle 20.30 di stasera, mercoledì 3 novembre, per la quarta giornata di campionato. Turno infrasettimanale, il primo della stagione, e tutte le partite verranno giocate in contemporanea. Per la Gas Sales Bluenergy il calendario riserva il derby della Via Emila: vi viaggia verso Modena per affrontare una delle corazzate del campionato. E a Modena la Gas Sales Bluenergy ci arriva dopo tre vittorie consecutive che valgono il secondo posto in classifica a due lunghezze dalla vetta. Modena, dopo la sconfitta al debutto con Monza e dopo aver osservato il turno di riposo sabato scorso ha sconfitto Vibo valentia riprendendo un po’ di fiato. Sfida difficile, in casa modenese il roster è di quelli capace di fare tremare le gambe un po’ a tutti ma la Gas Sales Bluenergy ha dimostrato, fino ad ora, di potere dire la sua contro chiunque.

Che Gas Sales Bluenergy vedremo inizialmente in campo? Le alternative a coach Bernardi non mancano, con ogni probabilità si partirà con il sestetto visto in campo con Milano e cioè con Recine e Rossard in posto 4 anche se Antonov ha dimostrato di attraversare un buon momento. Comunque sia in campo con l’obiettivo di dare continuità alla mini serie positiva, di continuare a muovere la classifica e restare là nei piani alti in attesa poi della sfida ancora lontano da Piacenza con Monza in programma domenica prossima e che chiuderà un trittico di gare, iniziato sabato scorso con Milano, davvero impegnativo.

Una sfida quella di stasera che parlerà molto francese visto che oltre ai fratelli Ngapeth in campo, in casa Gas Sales Bluenergy, ci saranno anche Brizard e Rossard. Sarà una sfida tra due migliori opposti in circolazione: Abdel Aziz e Lagumdzija. E sarà una sfida anche tutta al femminile in fatto di presidenza: Elisabetta Curti e Catia Pedrini.

Le due squadre si sono già affrontate due volte in pre campionato: due set vinti per parte nella prima occasione, vittoria al tie break nella seconda. Ma è il passato, il presente ora si chiama campionato. La Gas Sales Bluenergy a caccia del quarto risultato positivo consecutivo cosa fino ad ora mai successa ad inizio stagione, Modena a caccia del secondo successo consecutivo.