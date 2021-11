Piace in campo alle 15 contro il Modena per gli ottavi di Coppa Italia

Scenderà in campo alle 15.00 di oggi, mercoledì 3 novembre, il Piacenza Calcio di mister Scazzola, che allo stadio Braglia sfiderà il Modena per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta di una gara secca, il vincitore staccherà il pass per i quarti. Mister Scazzola dovrebbe optare per un ampio turnover, mandando in campo chi ha trovato meno spazio in questo avvio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

Modena (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Scarsella, Rabiu; Mosti, Tremolada; Minesso. A disposizione: Narciso, Baroni, Maggiori, Ponsi, Renzetti, Castiglia, Di Paola, Duca, Crispino. All. Tesser.

Piacenza (3-4-2-1): Libertazzi; Simonetti, Tafa, Armini; Burgio, Bobb, De Grazia, Angileri; Dubickas, Lamesta; Gissi. A disposizione: Pratelli, Nava, Suljic, Cesarini, Marchi, Codromaz, Parisi, Rabbi, Giordano, Corbari, Marino, Gonzi. All. Scazzola.

Arbitro: Michele Delrio (Reggio Emilia)