Piacenza, Raicevic firma per un anno con opzione fino al 2023. Vestirà la maglia 39

Il Piacenza calcio ha ufficializzato l’arrivo di Filip Raicevic, l’attaccante montenegrino classe 1993 che rappresenta un ottimo innesto per la rosa a disposizione di mister Cristiano Scazzola.

Raicevic ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione sino al 30 giugno 2023.

Cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, in Italia ha vestito la maglia della Lucchese e successivamente in Serie B quelle di Vicenza, Bari, Pro Vercelli e Livorno.

La scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie C (girone C) con la Ternana.

All’estero ha giocato tra le fila della Śląsk Wrocław nella massima serie polacca, oltre ad esordire con la propria nazionale maggiore montenegrina.

Il calciatore vestirà la maglia numero 39 e sarà a disposizione per la prossima gara di

campionato Piacenza-Renate, in programma domenica allo stadio Garilli.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà