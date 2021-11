Cacia, il primo centro vale un punto. L’Agazzanese riacciuffa il Nibbiano con Traoré

Un pareggio che serve poco a entrambe. Si è chiuso sul 2-2 il derby del “Baldini” tra Agazzanese e Nibbiano, anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza. Un duplice botta-risposta tra le due squadre nostrane che, con obiettivi diversi, non stanno trovano la necessaria continuità di risultati. Granata in vantaggio al 34′ con Manna e pareggio ospite due minuti più tardi con il baby Equo. Nella ripresa, Nibbiano più propositivo e votato all’attacco con gli ingressi di Amore e Cacia e proprio l’ex centravanti del Piace, al 33′, appostato sul primo palo, ha messo a segno il suo primo centro stagionale che è parso il punto decisivo della sfida. Agazzanese che ha invece trovato il pareggio definitivo in pieno recupero grazie al tiro-crosso del neo acquisto Traoré per un 2-2 che rallenta ulteriormente la corsa della squadra di Favalesi verso i piani alti e che probabilmente soddisfa maggiormente la squadra di Piccinini in ottica salvezza.

