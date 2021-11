Dilettanti, la CastFontana sciupa il doppio vantaggio con la capolista Bobbiese

Anche nell’altro anticipo del calcio dilettantistico, dopo il 2-2 tra Agazzanese e Nibbiano, identico risultato ha caratterizzato la sfida di Promozione disputata al Soressi tra Castellana Fontana e la capolista Bobbiese. Sfida tra imbattute che potrebbe consentire ora l’aggancio in testa dell’Alsenese. A Castel San Giovanni, i ragazzi di Costa sono passati in vantaggio al 37′ con Pagani per poi raddoppiare al 43′ con Toscani. In chiusura di prima frazione, Franchi ha ridotto le distanze e, in avvio di ripresa, ci ha pensato Jakimovski a griffare la rete del definitivo 2-2.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà