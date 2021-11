Il Piace riceve il Renate di Silva e Galuppini. Raicevic parte dalla panchina

Il Piacenza di mister Cristiano Scazzola sogna la settimana perfetta. Domenica scorsa la vittoria in campionato a Vercelli, mercoledì l’epico passaggio del turno in Coppa Italia a Modena, oggi alle 14.30 arriva al Garilli il Renate.

Tra i biancorossi e il filotto c’è pero una vera e propria macchina da gol e da risultati: i lombardi, il cui perno difensivo è il piacentino Jacopo Silva, sono secondi in classifica a 26 punti (uno solo in meno del Sudtirol, che però deve recuperare una gara) e hanno segnato 27 reti in 12 partite. Non a caso l’ex biancorosso Francesco Galuppini è capocannoniere del girone con 11 gol.

Piacenza che dovrebbe riproporre gli undici titolari delle ultime uscite in campionato, ad eccezione di Dubickas e non Rabbi in avanti al fianco di Cesarini. Prima apparizione, in panchina, per il neo arrivato Raicevic.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA

LE PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (3-5-2): Pratelli; Nava, Codromaz, Marchi; Parisi, Suljic, Marino, Corbari, Gonzi; Cesarini, Dubickas. A disposizione: Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Lamesta, Rabbi, Burgio, Bobb, Giordano, Armini, De Grazia, Simonetti, Raicevic. All. Scazzola. RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Ferrini, Ermacora; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir. A disposizione: Moleri, Albertoni, Possenti, Merletti, A. Esposito, G. Esposito, Marano, De Meo, Tedeschi, Rossetti, Sarli, Costanzo, Sala. All. Cevoli.

Arbitro: Nicolae Sfira Bogdan (Pordenone)