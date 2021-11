Gas Sales Bluenergy Volley e Piace Volley: ufficializzato il gemellaggio

Ufficializzato oggi pomeriggio, 8 novembre, al Palabanca il gemellaggio tra la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e il Piace Volley. A sancirlo sono stati i vertici delle società: presenti Elisabetta Curti, presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Isabella Cocciolo, amministratore unico Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Pietro Boselli, vice direttore della Banca di Piacenza, Massimo Savi, responsabile del settore giovanile della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Maurizio Moia, presidente Piace Volley, e Mattia Ferri, responsabile settore giovanile Piace Volley, in compagnia del libero della Gas Sales Leonardo Scanferla e ai giovani pallavolisti di entrambe le realtà Tommaso Pedrini e Leo Benvenutti. La collaborazione tra le due realtà è in atto già da tempo, il gemellaggio servirà a rafforzare il settore giovanile della Gas Sales e a creare squadre per ogni categoria del Piace Volley.

Il tutto partendo da un primo progetto che prevede allenamenti congiunti per gli Under 13 delle due realtà nelle palestre degli istituti De Gasperi e Anna Frank. In più, le magliette di alcune delle squadre giovanili della Gas Sales riporterà il marchio di Piace Volley e viceversa, a rendere ancora più evidente dal punto di vista visivo questo gemellaggio.

“Il nostro obiettivo fin da subito è stato di essere un punto di riferimento non solo per la prima squadra, ma anche per i giovani” le parole di Curti. “Dobbiamo essere degli educatori per loro – ha aggiunto Cocciolo – in questo modo saremo sempre di più con i nostri ragazzi e con le loro famiglie”. Boselli ha lanciato un messaggio ai ragazzi: “Con l’impegno si raggiungono i risultati e la lealtà paga sempre, vogliamo trasmettere questi valori”. “Questa è la conferma che lo slogan “Facciamo squadra per Piacenza” di Gas Sales è una realtà – le parole di Savi – noi vogliamo coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi avviando collaborazioni, in questo caso con Piace Volley, per poter partire fin da piccoli a fare pallavolo e passando così nelle varie categorie”. Per il Piace Volley, come ha infine detto Moia, questa sarà “una grandissima opportunità, noi diamo spazio al nostro progetto di qualità per le giovani leve, con il supporto di Gas Sales arriveremo senz’altro agli obiettivi. Il nostro obiettivo principale è di avere una squadra per ogni settore e con il loro aiuto lo realizzeremo velocemente”.