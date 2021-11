Tennistavolo B1, maratona vincente per il Reggo Emilia “piacentino”: 5-4 a Udine

Secondo, sofferto successo stagionale per il Tennistavolo Reggio Emilia a “trazione piacentina” in B1 maschile. Nella terza giornata, la compagine reggiana dove militano il piacentino Stefano Ferrini e il magiostrino Luca Ziliani l’ha spuntata 5-4 nel match casalingo contro i Rangers Udine in un duello per l’alta classifica che non ha tradito le attese. Avanti 4-2, poi agguantata sul 4-4, la compagine reggiana (completata nello schieramento dal tecnico-giocatore Wenyu Liu) l’ha spuntata in extremis, centrandola seconda vittoria e rimanendo al secondo posto a braccetto con Eppan a -2 dalla capolista Bagnolese. Il capitano Stefano Ferrini ha sfiorato la tripletta liquidando 3-0 Ragazzo e 3-1 lo sloveno Persolja prima di cedere in rimonta alla “bella” contro Bertolini. Dal canto suo, Ziliani – dopo i due precedenti ko – è riuscito a sbloccarsi sul 4-4 prevalendo 3-1 nel match contro Ragazzo che decideva le sorti nell’incontro.

Risultati terza giornata serie B1 maschile girone A

Reggio Emilia -Rangers Udine 5-4

Zerosystem Villa d’Oro Modena-Sarnthein 5-0

PaninoLab Bagnolese-Eppan Tischtennis 5-2

Parva Domus Marco Polo-Polisportiva Treviso 5-1

Classifica

PaninoLab Bagnolese 6, Eppan, Reggio Emilia 4, Polisportiva Treviso, Sarnthein, Rangers Udine, Zerosystem Villa d’Oro Modena, Parva Domus Marco Polo 2.