Alle 20.30 torna Zona Calcio: ospiti il socio del Piace Rigolli e il rossonero Currarino

Il vibrante pareggio per 1-1 tra Fiorenzuola e Piacenza, primo derby tra i professionisti tra le due principali squadre piacentine, sarà dettagliatamente analizzato questa sera alle 20.30 nel corso di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà. Una gara, quella di ieri, in cui non sono mancati agonismo, tensione, belle giocate, gol e qualche contestata decisione arbitrale. Tutto commentato dai protagonisti rossoneri e biancorossi. ospiti in studio il prossimo amministratore delegato del Piace Eugenio Rigolli e il centrocampista goleador del Fiorenzuola Michele Currarino.

Poi spazio ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite di sabato e di domenica, caratterizzati da rivoluzioni al vertice in molte delle categorie.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

