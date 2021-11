Scontro salvezza da non fallire: alle 14.00 i Lyons sfidano la Lazio in trasferta

Dopo il rinvio della sfida contro Colorno per alcuni casi di Covid tra le fila dei parmensi, la Sitav Rugby Lyons torna in campo oggi (domenica 21 novembre) alle 14.00: in occasione della penultima giornata del girone di andata del campionato di Top 10 di rugby, i bianconeri se la vedranno in trasferta con la Lazio.

Gli uomini di Garcia e Orlandi sono attesi dal riscatto dopo la sconfitta di Mogliano, e proveranno a dettare legge anche sul campo della formazione biancoceleste, attualmente ultima in classifica. I biancocelesti, infatti, sono ancora a secco di vittorie ma hanno comunque raccolto tre punti in classifica grazie ad altrettanti punti di bonus.

Il XV laziale è la squadra che ha subito più punti in assoluto (261) ma è la settima per punti fatti (152). I Lyons dovranno pertanto prestare la massima attenzione ma soprattutto devono far ritorno a Piacenza con una vittoria, meglio se con punto di bonus, impedendo allo stesso tempo agli avversari di ottenere punti. Un simile risultato, appannaggio dei bianconeri piacentini, consentirebbe loro di guardare con maggiore serenità alla seconda parte del campionato.