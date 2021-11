Al Garilli c’è la corazzata Padova: il Piace senza Cesarini cerca l’impresa

C’è la corazzata Padova per il Piacenza reduce dal pareggio sul campo di Fiorenzuola di sette giorni fa. I veneti dei grandi ex Della Latta e Saber rappresenta esame tostissimo per i biancorossi che si presentano all’appuntamento (ore 14.30), privi del loro uomo-guida Cesarini, out per infortunio. Scazzola dovrebbe affidarsi a Dubickas e a Rabbi per cercare di scalfire la robusta difesa di mister Pavanel. Rientrano anche Bobb e Armini dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PADOVA

PIACENZA (3-5-2) Pratelli; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Corbari, Marino, Suljic, Gonzi; Dubickas, Rabbi. (Libertazzi, Galletti, Simonetti, Nava, Tafa, Angileri, Burgio, Bobb, De Grazia, Giordano, Raicevic, Gissi). All. Scazzola.

PADOVA (4-3-3) Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Monaco, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Saber; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. (Fortin, Vannucchi, Gasbarro, Busellato, Cabianca, Germano, Settembrini, Nicastro, Biasci, Jelenic, Santini, Vasic, Cissé). All. Pavanel.

ARBITRO: Di Graci di Como