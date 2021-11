Assigeco in campo al Palabanca contro Cantù per interrompere il momento no

Domenica ricca di fascino ma anche di inside per l’Assigeco Piacenza che oggi, 21 novembre, torna al PalaBanca con il desiderio di interrompere la striscia di tre sconfitte. Di fronte i ragazzi di coach Salieri avranno Cantù (palla a due alle 18).

Un appuntamento che, visto l’importanza del club canturino nella storia del basket italiano, si colloca a pieno titolo nella serie di sfide contro avversari di grande fascino e tradizione che, anche solo in tempi recenti, hanno portato il club biancorossoblu a sfidare Trieste, Fortitudo Bologna e, soprattutto Virtus Bologna.

Cantù le ha vinte tutte e ha un roster di assoluto livello: dopo l’assaggio di SuperCoppa per i biancorossoblu si prospetta un’altra gara proibitiva.

Per Luca Cesana, prodotto del vivaio canturino, la gara è davvero “particolare”.

“Cerco di trattarla come tutte le altre preparandomi al meglio per dare il massimo anche se emotivamente è una sfida che definire speciale è poco: Cantù è la squadra che mi ha cresciuto, introdotto nel basket che conta, portato a vincere uno scudettino U20 – confida il capitano dell’Assigeco -. Non è semplice tenere a bada le emozioni ma è fondamentale concentrarsi sull’aspetto tecnico perché Cantù ha enorme qualità e un super giocatore come Johnson: dovremo essere bravi a limitarlo e tenere sotto controllo il resto del gruppo per cercare di imporre il nostro ritmo di gioco. Idea molto impegnativa ma vogliamo tornare a crescere: la serie di tre sconfitte di fila non ha intaccato il clima in spogliatoio e la voglia di giocarcela contro tutti. Un po’ come è capitato con Tortona lo scorso anno: una soddisfazione che, pur tra smisurate difficoltà, vorremo cercare di provare domenica contro Cantù”.