Il derby Castellana-Alsenese e diversi scontri “caldi”: il programma dei dilettanti

Quella di oggi, 21 novembre, sarà una nuova domenica di calcio dilettanti ricca di match stuzzicanti e incroci spettacolari. Palla al centro quasi ovunque alle 14.30. Tutti i risultati in tempo reale sul portale Libertasport.

In cerca di importanti conferme le nostre due portacolori d’Eccellenza, con l’Agazzanese che che ospita la Modenese e il Nibbiano & Valtidone impegnato a Colorno. In Promozione occhio alle sfide di Bobbiese e Pontenurese in terra parmense. Quattro bei derby in Prima. Palla al centro quasi ovunque alle 14.30.

ECCELLENZA

Agazzanese-Modenese

Colorno-Nibbiano & Valtidone

Fidentina-Real Formigine (già giocata)

Arcetana-Rolo

Cittadella-Bibbiano

Piccardo Traversetolo-Salsomaggiore

San Michelese-Felino

Riposa: Campagnola

PROMOZIONE

Castellana Fontana-Alsenese (già giocata)

Gotico Garibaldina-Viarolese

Il Cervo-Vigolo

Tonnotto-Fiore Pallavicino

Langhiranese-Bobbiese

Medesano-Pontenurese

Noceto-Carignano

PRIMA CATEGORIA – GIRONE A

Fidenza-Podenzano

Rottofreno-Zibello

Sarmatese-Borgonovese

Spes-Pontolliese Gazzola

Sporting Fiorenzuola-Vigolzone

Ziano-Sannazzarese

Riposa: Carpaneto Chero

SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

Bobbio Perino-San Filippo Neri

Gragnano-Gossolengo Pittolo

Rivergaro- San Lazzaro

San Corrado-San Nicolò Calendasco

San Giuseppe-Libertas

San Rocco-Niviano

Turris-Junior Drago

SECONDA CATEGORIA – GIRONE B

Club Mezzani-Corte Calcio

Fraore-Montebello

Lugagnanese-Caorso

Scanderbeg-Pro Villanova

Sissa-Arquatese

Vicofertile-Salicetese

Virtus San Lorenzo-San Leo

TERZA CATEGORIA

Alseno-Folgore

Cadeo-Bivio Volante

Fulgor Fiorenzuola-Primogenita

Gropparello-San Polo

Pianellese-Vernasca

Polisportiva BF-GerbidoSipa

Travese-Lyons Quarto

Virtus Piacenza-San Giorgio (inizio ore 16.30)