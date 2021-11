A Gorgonzola domenica c’è la fiera, spostata a lunedì Albinoleffe-Piace

La Lega Pro ha comunicato che Albinoleffe-Piacenza, in programma domenica prossima per la sedicesima giornata di campionato di Serie C, sarà disputata lunedì 29

novembre alle 14.30. Lo spostamento è stato deciso in seguito all’impedimento da parte del Comune di Gorgonzola di svolgere competizioni sportive all’interno dello

stadio Città di Gorgonzola, sede della gare interne dell’Albinoleffe, nel weekend del 27/28 novembre poiché in contemporanea si terrà l’annuale Fiera di Santa Caterina.

