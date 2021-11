Alle 20.30 torna Zona Calcio: ospiti Dubickas, Dimarco e Salvatore Esposito

Il pessimo fine settimana delle squadre piacentine di Serie C sarà analizzato questa sera nel corso di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà.

In primo piano, dunque, le sconfitte di ieri del Piacenza (che si è arreso in casa 3-1 al Padova) e di sabato del Fiorenzuola, superato in trasferta 2-1 dalla Juventus Under 23. Ospiti allo Spazio Rotative saranno l’attaccante del Piacenza Edgaras Dubickas e i giocatori del Fiorenzuola Christian Dimarco e Salvatore Esposito.

Poi spazio ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite di sabato e di domenica.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.