Piace, per Cesarini lesione al bicipite femorale: per lui più di un mese di stop

Brutta tegola in casa Piacenza Calcio: il fantasista e capitano Alessandro Cesarini, perno dell’attacco di mister Scazzola, dovrà stare fermo per oltre un mese. Più grave del previsto, infatti, la natura dell’infortunio in cui è incappato una settimana fa e che gli ha fatto saltare l’ultima sfida (persa dai biancorossi 1-3) contro il Padova.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane.