Capitan Bruno trascina i Lyons Rugby, Colorno sconfitta 41-31

Grande prova dei Lyons Rugby, che al Beltrametti travolgono 41-31 il Colorno terza forza del torneo, nel recupero del campionato Top 10.

I bianconeri realizzano sei mete, quattro delle quali a firma di capitan Bruno, ma non aggiungono il punto di bonus offensivo (tre in più rispetto a quelle complessive degli avversari, ndc). Poco importa, perché la squadra di Garcia e Orlandi ha messo in mostra una difesa ben strutturata, un attacco capace di far viaggiare la palla e di incunearsi negli spazi, un pack compatto e potente in mischia ordinata quanto efficace nelle rimesse laterali. E l’elenco degli aspetti positivi potrebbe proseguire ancora a lungo: forse la salvezza non è più l’obiettivo da raggiungere.

LA CRONACA DELLA GARA

IL TABELLINO

Sitav Lyons – Colorno 41-31

Sitav Lyons: Biffi, Filizzola (45’st Acosta), Paz, Conti (29’st Via G.), Bruno, Ledesma (39’st Boreri), Via A (33’st Fontana), Portillo, Petillo (11′ Cissé), Moretto (24’st Bottacci), Salvetti, Janse van Rensburg, Salerno (11’st Aloè), Rollero (26’st Cocchiaro), Acosta (26’st Actis). All: Garcia

Colorno: Van Tonder, Gesi, De Santis, Skelton (1’st Pavese), Batista (33’st Buondonno A.), Rodriguez, Del Prete, Sapuppo; Odiase, Sarto, Cicchinelli (11′ st Butturini), Rebussone (33’st Mannelli), Valdes (29’st Booysen), Ferrara (1’st Buondonno L.), Singh (29’st Zecchini). All: Casellato

Arbitro: Chirnoaga di Roma

Cartellino giallo al 35′ per Actis

Calciatori: Ledesma 5/8, Van Tonder 5/7

Marcatori: 4′ mt Ferrara tr Van Tonder (0-7); 13′ mt Acosta tr Ledesma (7-7); 19′ mt Bruno tr Ledesma (14-7); 31′ cp Van Tonder (14-10); 39′ mt Bruno tr Ledesma (21-10); secondo tempo: 1′ mt Del Prete tr Van Tonder (21-17); 3′ mt Bruno (26-17); 8′ mt Bruno (31-17); 16′ mt Gesi tr Van Tonder (31-24); 18′ cp Ledesma (34-24); 28′ mt Filizzola tr Ledesma (41-24), 38′ mt Gesi tr Van Tonde: r (41-31)