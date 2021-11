Lyons Rugby, oggi contro Colorno recupero di campionato da non sbagliare

I Rugby Lyons recuperano oggi alle 14.00 allo stadio Beltrametti la gara contro Colorno, valida per la settima giornata di campionato Top 10, che era stata rinviata per Covid.

Si tratta di una partita sempre molto sentita e fondamentale per entrambe le squadre, chiamate a confermare le proprie ambizioni di classifica

Il Colorno è senza ombra di dubbio la rivelazione del campionato: reduce da un anonimo nono posto nella scorsa stagione, i biancorossi occupano la terza posizione in classifica con quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte all’attivo.

I Lyons sono reduci da una lunga trasferta a Roma, da dove però sono tornati con quattro punti in più in classifica dopo aver battuto la Lazio. Un prova non del tutto convincente, con i bianconeri che si sono fatti rimontare 15 punti di vantaggio prima di resistere agli assalti dei biancocelesti, ma che ha rispettato l’obiettivo della vigilia. Ora ai Leoni serve ritrovare la continuità sia all’interno degli 80 minuti, sia da una partita all’altra.