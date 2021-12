Volley, ricorso Decalacque River: avversarie in campo in sette giocatrici

In campo per qualche minuto in sette anziché in sei come prevede il regolamento del volley. È questo il motivo per il quale la Decalacque River ha presentato ricorso alla federazione dopo il ko rimediato nella gara con il Prefabbricati Valtidone. Si tratta del campionato di serie D femminile, terminato per 3-0 in favore delle valtidonesi. Il reclamo è corredato anche da immagini e da video che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni.

Ora spetterà al giudice sportivo fare chiarezza su questa partita dai risvolti obiettivamente anomali. Nel frattempo, la Decalacque River ha provveduto ad allegare al ricorso filmati e foto degli episodi incriminati.