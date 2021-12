Biancorossi in pressione a cercare subito il gol: Piacenza-Lecco 0-0

Dopo la strepitosa vittoria del suo Piacenza in casa dell’Albinoleffe, mister Cristiano Scazzola cambia poco per la sfida interna contro il Lecco, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C.

In difesa dentro Tafa al posto di Armini, mentre Giordano rileva Gonzi come laterale di sinistra. Davanti, confermatissimo in avanti il tandem Rabbi-Raicevic, sostenuto da Corbari.

La gara inizia con i biancorossi in avanti, con una pressione molto alta e il tentativo di verticalizzare rapidamente il gioco.

Poche le emozioni nei primi 10 minuti.

LE FORMAZIONI

Piacenza (3-4-2-1): Pratelli; Tafa, Nava, Marchi; Parisi, Suljic, Marino, Giordano; Rabbi, Corbari; Raicevic. (Libertazzi, Galletti, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, Armini, De Grazia, Simonetti, Gissi). All.: Scazzola.

LECCO (3-4-3): Pissardo; Sparandeo, Battistini, Merli Sala; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Iocolano, Petrovic, Gudici. (Ndiaye, Ciancio, Galli, Lora, Lakti, Ganz, Reda, Mastroianni, Morosini, Tordini, Buso). All.: De Paola.

Arbitro: Lovison di Padova

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA