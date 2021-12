Buco nella rete, gol non concesso al Vigolo: le immagini clamorose

Ha del clamoroso quanto avvenuto ieri, domenica 5 dicembre, sul campo del Vigolo durante la sfida di Promozione contro il Medesano (poi terminata 1-2 in favore dei parmensi). Un buco nella rete avrebbe indotto il direttore di gara ad un clamoroso abbaglio, non convalidando la rete dagli undici metri del difensore-rigorista Pierluigi Arcari. Una vicenda, avvenuta proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che è costata anche il cartellino rosso per proteste allo stesso Arcari, incredulo di fronte alla decisione secondo il quale il capitano avrebbe calciato sul fondo e non a causa di un pertugio della rete.

