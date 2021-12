Le sconfitte di Piace e Fiorenzuola analizzate a Zona Calcio. Ospite Parisi

La domenica da dimenticare in fretta per le due squadre piacentine di Serie C, con il Piacenza sconfitto in casa dal Lecco e il Fiorenzuola travolto sul campo della capolista Sudtirol, sarà al centro della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni lunedì alle 21.00, condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà. Tra gli ospiti, il giocatore biancorosso Tino Parisi.

Nella seconda parte, spazio come sempre ai dilettanti, con tanti gol, immagini e commenti sulle partite della domenica, dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00

