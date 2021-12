Parisi a Zona Calcio: “Un ko determinato da un episodio, mai mancato l’impegno”

E’ stato Tino Parisi l’ospite d’onore della serata di Zona Calcio. Con i conduttori Michele Rancati e Alessandra Carlà, il difensore del Piacenza ha assunto la “difesa d’ufficio” del gruppo biancorosso dopo il ko rimediato al Garilli domenica scorsa con il Lecco. Uno 0-1 che ha lasciato tanto amaro in bocca e che ha nuovamente scatenato i tifosi che, da casa, hanno tempestato con i loro messaggi ficcanti la redazione di Telelibertà: “La gara è stata decisa da un episodio, si trattava di una sfida che stava per scivolare via sullo 0-0 che sarebbe stato il risultato più giusto – ha detto Parisi -. Voglio però sottolineare che tutti i ragazzi hanno profuso tutto l’impegno possibile e lo hanno fatto, come sempre, anche durante la settimana di allenamenti”. Una disamina, quella del giocatore siracusano, volta comunque all’ottimismo, soprattutto in vista della sfida di domenica prossima a Salò: “Affrontiamo una squadra fortissima, ma andremo al Turina con l’intento di cercare in ogni modo il riscatto immediato” ha detto ancora Parisi.

Spazio anche al calcio dilettantistico, con il difensore del Nibbiano&Valtidone Alessandro Castellana ospite della seconda parte della trasmissione. Non solo: si è parlato diffusamente anche dei campionati inferiori con Marco Chiapperini e Giovanni Gaudenzi, ds e portiere della Pontolliese Gazzola.