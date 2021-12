Coach Bernardi a Volley Piacenza: “Nessun timore reverenziale, con Perugia per vincere”

Riflettori puntati su Gas Sales-Perugia a Telelibertà con “Volley Piacenza #atuttogas”. Il big match odierno ha ovviamente occupato gran parte del programma condotto da Marcello Tassi, che ha avuto come ospiti coach Lorenzo Bernardi, lo schiacciatore Aaron Russell, il team manager Alessandro Fei e Marzio Sala di Divani & Divani Piacenza, nuovo sponsor Gas Sales.

Non sarà, innanzitutto, una gara come le altre per Bernardi visto il suo passato vincente proprio a Perugia. “Certo, però questa non è la partita di Bernardi contro Perugia, ma di Piacenza contro Perugia – ha precisato l’allenatore – penso sia una di quelle partite che dobbiamo essere felici di giocare perché sarà contro i più forti del mondo, abbiamo però voglia di vincere e muovere la classifica. La chiave di volta del match secondo me non sarà solo la battuta, ma soprattutto la fase muro-difesa, noi finora abbiamo dimostrato di giocare meglio quando siamo riusciti a difendere”. Anche Russell è un ex della gara, e per lui “ci sarà ovviamente uno stimolo in più. Noi saremo più carichi del solito visto che giochiamo contro i più forti, quanto alle mie condizioni devo ancora riprendere un po’ il ritmo in campo, ci vuole tempo, però c’è urgenza di giocare e devo dare il mio contributo alla squadra”. Fei ha quindi spostato il tiro su un aspetto che sarà fondamentale oggi, “ossia il carattere, che è la cosa più importante in queste partite e dobbiamo imparare a dare il massimo in questo anche per il futuro”.