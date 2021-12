Bragalini regala il pari all’Agazzanese, Nibbiano fermato dalla neve

Programma dilettantistico falcidiato dai rinvii, soltanto l’Agazzanese, in Eccellenza, è scesa in campo oggi, mercoledì 8 dicembre. Rinviata per neve, oltre alle partite di Seconda e Terza Categoria, anche NibbianoValtidone-Real Formigine. I granata hanno invece ottenuto un punto nella delicata trasferta reggiana sul campo del Campagnola: 1-1 il risultato finale, frutto della rete di Grazioso in chiusura di primo tempo e del gol, in avvio di ripresa, di Bragalini. Un risultato che non consente alla squadra di Piccinini di abbandonare la zona pericolo di graduatoria, ma che è stato accolto con favore vista la sfilza interminabile di assenze che hanno colpito la formazione della Valluretta.

Buone notizie invece per il Nibbiano visto che dopo il ko sul campo dei valtidonesi, la capolista Cittadella è stata piegata anche nel big match di giornata dal Rolo per 3-2. La squadra di mister Favalesi recupererà l’incontro con il Formigine il 15 dicembre. Sul fronte mercato, si registra la possibilità di un prematura addio da parte del forte attaccante del Gabon, Lessa Locko che ha ricevuto diverse richieste dalla serie D. Nelle prossime ore, potrebbero registrarsi novità importanti.