Perugia è ancora troppo forte, Gas Sales Bluenergy sconfitta 3-0 al Palabanca

La Gas Sales Bluenergy Volley lotta, suda e per larghi tratti se la gioca con quella che coach Bernardi ha definito “la squadra più forte del mondo”. Ma nei finali di set, dopo aver resistito e anche condotto, si scioglie come la neve caduta in questo mercoledì pomeriggio, sprecando importanti palloni e dimostrando di essere forte, ma non ancora tra le top del torneo. Perugia passa al Palabanca nell’undicesimo turno di Superlega per 3-0, inanellando la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e lanciando un ulteriore messaggio alle avversarie: è lei la squadra da battere.

Subito una sorpresa in casa piacentina, con Holt (non al meglio dopo un attacco influenzale) in panchina e al suo posto Cester in coppia con Caneschi al centro. Brizard al palleggio, Russell e Rossard sulle bande, Lagumdzija opposto è Scanferla libero.

Parte meglio Piacenza, forte di un’attenta ricezione e di un ottimo muro che disinnescano l’attacco stellare della Sir Safety. Il primo set è bello e combattuto, con le due squadre che lottano punto a punto. Sul 15-15 la Gas Sales spreca però un paio di palloni sanguinosi in attacco consentendo a Giannelli e compagni di portarsi avanti, incrementando il vantaggio con i colpi dei vari Leon (9 punti per lui solo nel primo set) e Rychlicki. Bernardi inserisce Recine per Rossard e Stern per Lagumdzija con l’obiettivo di infondere freschezza e maggiore equilibrio alla manovra ma Perugia ha già messo la freccia e chiude 21-25. Autentica battaglia anche nel secondo parziale, con Perugia che prova subito a scappare e Piacenza che le rimane attaccata al collo aggrappandosi al suo Lagumdzija. Il Palabanca esplode quando il suo opposto mette a segno il 19-18 dopo aver inseguito gli umbri per larghi tratti. Purtroppo però è solo un fuoco di paglia: Leon sale in cattedra ancora una volta e, sfruttando anche qualche amnesia difensiva di Piacenza, scava un solco che i padroni di casa non riescono più a ricucire: Perugia chiude 22-25. Niente da fare nemmeno nel terzo set, dove Piacenza si disunisce quasi subito e Perugia può passeggiare, archiviando l’ultimo parziale per 14-25. Prossima partita per i biancorossi domenica in trasferta alle 20.30 con Verona.