Piace, un’altra tegola: ginocchio ko, Corbari fuori per almeno tre mesi

Il Piacenza rischia di perdere Andrea Corbari per diverso tempo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista biancorosso hanno rivelato un serio problema al ginocchio destro, infortunatosi al 21′ del primo tempo della gara di domenica scorsa, persa in casa dai biancorossi contro il Lecco.

Su una punizione laterale, Corbari era andato a saltare in area avversaria ed era atterrato in maniera scoordinata. Immediatamente si era accasciato a terra, lamentando un forte dolore al ginocchio. Aveva comunque cercato di rimanere in campo, ma era stato sostituito dieci minuti dopo.

Mister Cristiano Scazzola perde così una delle pedine fondamentali alla vigilia del trittico di partite (FeralpiSalò, Seregno e Trento) che chiuderà il 2021. Una grave defezione che si aggiunge a quella di Alessandro Cesarini, out da settimane a causa di un guaio muscolare.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà