La partita in programma stasera tra Sitav Rugby Lyons e Argos Petrarca Padova valida per la X giornata di Peroni TOP10 è rinviata a data da destinarsi a causa dell’impraticabilità del campo di gioco dovuta alle precipitazioni nevose di questa settimana e al perdurare dell’allerta meteo per neve nella provincia di Piacenza.

