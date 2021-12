Calcio dilettanti fermato dalla neve, in campo solo Agazzanese e Nibbiano

La fitta nevicata di ieri ha di fatto azzerato il programma del fine settimana per il calcio piacentino. Tutto sospeso dalla Promozione alla Terza categoria, passando anche per le giovanili.

Si dovrebbero dunque giocare solo in Eccellenza, con la sfida interna dell’Agazzanese contro il Rolo e quella esterna (a Brescello) del Nibbiano&Valtidone al cospetto della Fidentina.

Sempre in Eccellenza, il turno infrasettimanale programmato per mercoledì 22 dicembre è stato rinviato a data da destinarsi, al pari di tutte le altre gare dei campionati regionali (Promozione, Prima e giovanili) che si sarebbero dovute disputare tra oggi e domani, comprese quelle ospitate dai campi in sintetico.

La Figc di Piacenza ha comunicato che le gare rinviate mercoledì scorso verranno recuperate, tempo permettendo, nel prossimo week end.

Domenica 19 si giocherà dunque il recupero del girone A di Seconda tra San Filippo Neri e Gragnano, nonché la penultima d’andata di Terza.

Sul prossimo comunicato verranno tra le altre rese note le date dei recuperi delle partite del girone A di Seconda e di Terza categoria che si sarebbero dovute giocare domani.

