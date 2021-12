Dal Piacenza Calcio oltre quattromila euro a favore dei bimbi in ospedale

Oltre 4mila euro a favore dei piccoli pazienti in ospedale. E’ quanto raccolto dal Piacenza Calcio attraverso un’asta benefica in collaborazione con “Insieme per il Gaslini… Gli amici di Virginia Marialinda Scazzola”, gruppo creato dalla famiglia Scazzola il cui scopo è quello di aiutare le famiglie dei bambini in cura nella struttura pediatrica “Giannina Gaslini” di Genova. In palio vi erano le maglie indossate dai calciatori biancorossi in occasione della sfida di campionato contro il Lecco dello scorso 5 dicembre e un quadro realizzato da Paolo Capitelli e autografato da tutti i giocatori e dal presidente Roberto Pighi.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà