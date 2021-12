Dilettanti, solo l’Eccellenza in campo. Il Nibbiano a Brescello sfida la Fidentina

Le nevicate degli ultimi giorni hanno indotto la Federazione a procedere con lo stop per tutto il calcio dilettantistico: dalla Promozione alla Terza Categoria, giornata di riposo per i giocatori piacentini. Rimane in piedi il programma dell’Eccellenza con il Nibbiano&Valtidone che sarà in campo sul sintetico di Brescello dove sfiderà la Fidentina. Confronto importante per i ragazzi di Favalesi che, in caso di quinta vittoria di fila, avvicinerebbero ulteriormente la vetta della graduatoria. Assente per infortunio Minasola, recupera in extremis Cacia che dovrebbe partire dalla panchina. Non si giocherà invece la sfida del Baldina tra Agazzanese e Rolo a causa del ghiaccio formatosi sul manto erboso dello stadio granata.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà