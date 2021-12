Il Fiorenzuola tiene a battesimo la Pro Vercelli di mister Lerda

Penultimo turno del girone di andata anche per il Fiorenzuola che, al Pavesi (ore 14.30), affronta la Pro Vercelli che, nei giorni scorsi, ha cambiato guida tecnica: via Scienza, tocca a Lerda cercare di invertire il disastroso trend dei piemontesi in campionato. Rossoneri che puntano a muovere la classifica dopo il pesante ko di Bolzano di sette giorni fa e che oggi si presenteranno con il consueto 4-3-3 dove gli unici dubbi sono legati al ruolo di punta centrale. Dovrebbe essere Oneto a completare il trio avanzato con Arrondini e Bruschi.

FIORENZUOLA-PRO VERCELLI

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Olivera, Ferri,Cavalli, Dimarco; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Oneto, Arrondini, Bruschi. (Burigana, Danovaro, Varoli, Guglieri, Potop, Esposito, Fiorini, Godano, Maffei, Mamona, Nelli, Giani, Molinaro). All. Tabbiani.

PRO VERCELLI (4-4-2) Rendic; Clemente, Masi, Cristini, Iezzi; Bruzzaniti, Emmanuello, Vitale, Gatto; Bunino, Della Morte. (Rizzo L., Auriletto, Bunino, Carosso, Comi, Crialese, Erradi, Louati, Rizzo M., Rolando, Sangiorgi, Scali, Secondo). All. Lerda.

ARBITRO Turrini di Firenze