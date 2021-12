Nella tana della lanciatissima Feralpi, il Piace cerca ossigeno per la classifica

Trasferta complicatissima per il Piacenza che, privo dei suoi uomini-chiave Cesarini e Corbari, sarà di scena al Turina di Salò. Feralpi reduce da ben 13 risultati utili consecutivi e che punta a tornare nel pieno dei giochi per la prima posizione. Dunque, una domenica che si profila ardua per la squadra di Scazzola che si affiderà ancora una volta alla potenza di Raicevic e alla freschezza di Rabbi in attacco. Ci sarà anche Gonzi, recuperato dopo le noie muscolari dei giorni scorsi. Calcio d’inizio fissato alle 14.30, queste le probabili formazioni:

FERALPISALO’-PIACENZA

FERALPISALO’ (4-3-1-2) Gelmi; Salines, Legati, Bacchetti, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Luppi. (Liverani, Porro, Brogni, Pisano, Corradi, Spagnoli, Guerra, Cristini, Verzeletti, Zanini, Hergheligiu, Damonte). All. Vecchi.

PIACENZA (3-5-2) Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi, De Grazia, Suljic, Marino, Gonzi; Rabbi, Raicevic. (Libertazzi, Tafa, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Codromaz, Bobb, Giordano, Simonetti, Gissi). All. Scazzola.

Arbitro: Gemelli di Messina