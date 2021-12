Raicevic, Oneto e le Biancorosse ospiti stasera a Zona Calcio

È stata un’altra domenica carica di delusioni e di rimpianti per le squadre piacentine di Serie C. La sconfitta interna del Fiorenzuola contro la Pro Vercelli e il pareggio del Piacenza sul campo della Feralpisalò saranno analizzati questa sera a partire dalle 20.30 nella ventunesima puntata stagionale di Zona Calcio, la trasmissione condotta in diretta dallo Spazio Rotative dal giornalista Michele Rancati.

In primo piano gol, immagini e commenti della giornata di Serie C, con uno sguardo al prossimo turno. Ospiti in studio l’attaccante del Piace Filip Raicevic e l’attaccante del Fiorenzuola Edoardo Oneto.

Nonostante il maltempo abbia annullato praticamente tutta la giornata (ieri è sceso in campo solo Nibbiano&Valtidone in Eccellenza), nella seconda parte spazio come sempre ai dilettanti e, novità di serata, anche al calcio femminile, con ospiti le Biancorosse Piacenza.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

