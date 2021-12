Rugby, Peroni Top10 e Coppa Italia: modifiche al calendario per i Lyons

Il Consiglio Federale di Fir, nella riunione di venerdì 10 dicembre a Roma, ha deliberato – sentita la proposta della Commissione calendari – una serie di modifiche al planning del Peroni TOP10 e della Coppa Italia, nell’interesse delle società coinvolte e dell’integrità dei due tornei.

La nuova programmazione prevede:



– posticipo dell’undicesimo turno di Peroni TOP10, originariamente previsto nel fine settimana del 17-19 dicembre 2021, in concomitanza con l’incontro internazionale Italia Emergenti v Romania, al 29 gennaio 2022

– Ripristino del calendario originale della fase a gironi di Coppa Italia, con terza giornata l’8 gennaio, quarta giornata il 15 gennaio, quinta giornata il 22 gennaio

– spostamento della Finale di Coppa Italia dal 2 aprile 2022 al 16 aprile 2022



Le modifiche apportate ai calendari di Peroni TOP10 e Coppa Italia garantiranno un adeguato numero di fine settimana da utilizzar hai fini del recupero delle partite rinviate per positività al Covid-19 nei gruppi-squadra.



Date queste modifiche al calendario, per lasciare spazio alla Nazionale Emergenti e al recupero dopo un vero Tour de Force delle squadre, i Lyons hanno terminato i propri impegni ufficiali per l’anno 2021, con il prossimo appuntamento che sarà la sfida casalinga con il Petrarca Padova dell’8 gennaio, valida per la 3a giornata di Coppa Italia

