Gas Sales, salta anche la gara con Vibo. Rebus recuperi in vista della Coppa Italia

La Gas Sales Bluenergy Volley non scenderà in campo neppure sabato prossimo contro Vibo Valentia. Alle 20.30 al Palabanca era in programma l’anticipo della tredicesima e ultima giornata di andata di Superlega, ma la Lega Pallavolo, visto il cluster Covid riscontrato nello spogliatoio di Piacenza (che ha coinvolto quattro giocatori, due membri dello staff e il tecnico Lorenzo Bernardi) ha deciso di posticipare la gara a data da destinarsi.

E così dopo il rinvio della gara in programma domenica scorsa a Verona, la Gas Sales Bluenergy resterà alla finestra anche nel prossimo weekend che avrebbe dovuto chiudere il girone di andata.

Il rinvio della gara con Vibo Valentia complica tutto in fatto di calendario.

Da capire quando si potranno recuperare gli incontri con Verona e Vibo Valentia visto che il 26 dicembre inizia il girone di ritorno, con Piacenza impegnata a Ravenna, mentre tre giorni dopo, il 29, al Palabanca arriverà la Lube Civitanova per la seconda giornata di ritorno. E il 2 gennaio sono previsti i quarti di finale di Coppa Italia.

Calendario alla mano è impossibile inserire due gare che sono fondamentali

per definire gli accoppiamenti in Coppa, manifestazione a cui lA Gas Sales Buenergy è già certa di partecipare visto il sesto posto in classifica. Ma c’è da capire in graduatoria che posizione occuperanno i biancorossi al giro di boa del campionato.

Una gara potrà essere recuperata magari il 22 o 23 dicembre.

