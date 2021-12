Il biancorosso Corbari e il Fiorenzuola premiati agli Italian Football Awards

Gli Italian Football Awards parlano anche piacentino quest’anno, forse come mai accaduto finora.

Ieri sera a Castellammare di Stabia (Napoli) sono stati consegnati i premi a coloro che si sono maggiormente distinti nella stagione calcistica 2020/2021, dalla Serie A alla Serie D.

Il centrocampista del Piacenza Andrea Corbari è stato eletto miglior giocatore esordiente del girone A di Serie C e il Fiorenzuola squadra dell’anno in Serie D.

A rappresentare la società rossonera ci hanno pensato il team manager Luca Baldrighi e il responsabile comunicazione Andrea Fanzini.

