Italia Under 15, al Torneo di Natale anche Giovanni De Simone e Leonardo Taina

Il sogno continua. Come una cavalcata lungo la fascia e una spettacolare parata in due tempi. Dopo la prima sgambata sui campi di Coverciano di un mese fa, per Giovanni De Simone e Leonardo Taina – talenti piacentini del Parma – lo scorso weekend è tornato a tingersi d’azzurro. I due crociati, terzino destro dalle spiccate doti offensive Giovanni e solido portiere dai piedi buoni Leonardo (entrambi classe 2007), sono tornati a vestire per la seconda volta la maglia che ogni baby-calciatore sogna di indossare fin dai primi calci, in occasione del tradizionale “Torneo di Natale” organizzato tutti gli anni dal Club Italia della Figc.

Una tre giorni, ospitata dal Centro Tecnico Federale di “Novarello” a Granozzo con Monticello (Novara) venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre, il cui scopo principale è la selezione delle migliori energie calcistiche per formare la nuova Nazionale Under 15. La vittoria simbolica è andata alla Selezione D, che ha collezionato tre vittorie su tre partite giocate e la cui fascia destra è stata ben presidiata da Giovanni.

Leonardo ha incrociato il compagno nel corso della seconda giornata, quando la sua squadra (la Selezione B) è stata battuta 0-1. Pur avendo subito il gol di Stefano Maiorana (attaccante della Fiorentina), l’estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Piacenza Calcio è stato comunque autore di una prestazione positiva, distinguendosi, oltre che per un paio di belle uscite, anche per una meravigliosa parata a inizio match.

“È stata anche questa un’esperienza fantastica – ha commentato Giovanni una volta archiviato il torneo. – Abbiamo giocato molto bene e vinto tutte le partite. Il livello, rispetto alla Selezione Centro Nord di Coverciano, è stato molto più alto: ci sono ragazzi fortissimi, per cui diventa difficile emergere. Spero tanto di tornare a vestire questi colori per la terza volta”.

Della stessa idea anche Leonardo: “Durante le partite – ha spiegato il portiere – i tecnici hanno sempre cercato di rassicurarci, suggerendoci di giocare come sappiamo e spronandoci a tiare fuori il meglio. Nel complesso sono soddisfatto di come ho giocato: questi tre giorni mi sono serviti per incontrare nuovi giocatori che vengono da tutta Italia, che hanno delle capacità veramente incredibili e che mi hanno aiutato ad acquisire un pizzico di consapevolezza in più”.

Giornate di gloria anche per Gabriele De Simone, fratello gemello di Giovanni, che si è consolato della mancata convocazione segnando il gol vittoria del suo Parma contro l’Inter, nell’amichevole (terminata 1-2 in favore dei ducali) che si è tenuta domenica al Suning Youth Center.

Ora non rimane che slacciare gli scarpini e attendere: a gennaio, dei 66 “azzurrini” in campo per il Torneo di Natale ne saranno convocati solo 22. Il cerchio si restringe, i talenti piacentini scalpitano e – come detto – sognano.