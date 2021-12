Piace, idea Max Rossi per il centrocampo che rimarrà orfano di Bobb

Il Piacenza sfiderà sabato prossimo il Seregno allo stadio Garilli: una gara che chiuderà il girone di andata dei biancorossi alle prese però con alcuni problemi all’interno della rosa. Gli infortuni di Cesarini e Corbari e l’imminente partenza di Bobb per la coppa d’Africa, costringono il ds Marco Scianò a muoversi sul mercato che partirà il prossimo 3 gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, la società biancorossa sarebbe sulle tracce del centrocampista Massimiliano Rossi, 24enne in forza al Mezzolara, formazione di serie D. Sono già nove i centri messi a segno dal giocatore per il quale il club di via Gorra sta sondando il terreno da diversi giorni.

